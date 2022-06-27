سعر الذهب اليوم الإثنين 27-6-2022 في السوق المحلي والعالمي

سعر الذهب من الموضوعات المهمة التي يبحث الكثيرون عنها، ولا سيما مع الاضطراب المفاجئ والمتكرر لهذا المعدن الثمين.

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ27 من يونيو 2022 خلال التعاملات الصباحية استقرار ملحوظا بعد تقليص الخسائر التي شهدها الأسبوع الماضي.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الاثنين، في السطور التالية:

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 864 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رواجا وانتشارا في جمهورية مصر العربية، 1008 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأكثر أناقة وجودة إلى 1152 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب 8064 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب إقبالا كبيرا على المستوى العالمي، مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي بعد الاضطرابات الأخيرة، حيث صعد المعدن الأصفرالمعاملات الفورية بنسبة 0.53% إلى 1842.53 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 1846.5 دولار للأونصة.