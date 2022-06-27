أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 27-6-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 42 جنيها.


أسعار الدواجن اليوم

 

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين35 و40 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.


أسعار البيض اليوم

 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 53 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و55 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و58 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

 

 

اسعار الدواجن أخبار الدواجن أخر أسعار الدواجن أزمة الدواجن

مواد متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26-6-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25-6-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22-6-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21-6-2022

Advertisements

الأكثر قراءة

"التموين" تدرس استخدام "البطاطا" في إنتاج الخبز المدعم

عاجل.. «جنايات المنصورة» تحظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف رسميا

عاجل.. رضا عبد العال يعتذر لعبدالله السعيد

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

عاجل.. توجيهات رئاسية بشأن طريق الساحل الشمالي

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر 2022

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخسارة أمام الأهلي

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز