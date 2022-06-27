وزير البترول يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد على بن سبت أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " الذى يزور القاهرة حاليًا وذلك بحضور الجيولوجى اشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للإتفاقيات والاستكشاف وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة عن جمهورية مصر العربية، وتناولت المباحثات أهمية دور المنظمة في دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال صناعة البترول والغاز واثراء الصناعة البترولية العربية بالدراسات  الفنية المهمة التي تساعد على تطويرها ومواكبتها للمستجدات،  واكد الملا خلال المباحثات على استمرار الدور المصرى الفاعل داخل المنظمة كأحد الأعضاء المؤسسين لدعم المنظمة في تأدية رسالتها على الوجه الاكمل لتشجيع  وتحفيز التعاون البترولى المتبادل بين الدول العربية لتحقيق المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات علاوة على دعم الشركات والكيانات العربية المشتركة داخل المنظمة لتحقيق اهدافها.

كما تم خلال المباحثات استعراض حجم الإنجاز الحالى بواسطة الأمانة العامة للمنظمة وفقًا لخطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة الموقر والتي تقضي بتطوير أعمال المنظمة بما يتماشى مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولتواكب آخر المستجدات بما يضمن لها الانتشار الواسع على الصعيد العربي والعالمي، وتشتمل خطة التطوير على إثنى عشر مجالا  أساسيًا، على راسها تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، وتعزيز وتفعيل البحث العلمي، وتفعيل دور المنظمة في التدريب، وتطوير وتفعيل دور الإعلام البترولي.

 

 

 

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