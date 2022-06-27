أسعار العملات اليوم الاثنين 27-6-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



استقرت أسعار العملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.98 جنيه للشراء، و5.00 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 58.67 جنيه للشراء، و61.26 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم


استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم


ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.61 للشراء، 19.86 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم


استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.77 جنيه للشراء، 23.07 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودى اليوم


ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.98 جنيه للشراء، و5.00 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم


استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.67 جنيه للشراء، و61.26 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

"التموين" تدرس استخدام "البطاطا" في إنتاج الخبز المدعم

عاجل.. «جنايات المنصورة» تحظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف رسميا

عاجل.. رضا عبد العال يعتذر لعبدالله السعيد

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

عاجل.. حقيقة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة عجز في السلع التموينية

عاجل.. توجيهات رئاسية بشأن طريق الساحل الشمالي

موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

قرارات النيابة فى حريق محلات العتبة الهائل