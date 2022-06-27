الأرصاد تكشف سبب زيادة نسبة الرطوبة والطقس الحار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب نسبة الرطوبة والطقس الحار، حيث يسود ارتفاع الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم الاثنين 27 من يونيو لعام 2022.

سبب زيادة نسبة الرطوبة والطقس الحار

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار نهارا علي القاهرة والوجه البحري حتي شمال الصعيد، وبسبب امتداد منخفض الهند الموسمي تزداد نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.



أجواء جافة على الصعيد

وأوضحت الأرصاد الجوية أن اليوم تتراوح فيه درجات الحرارة ما بين 34: 35 درجة، وتظل الأجواء جافة وشديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.



ثبات حالة الطقس هذه الفترة

وأعلنت الأرصاد الجوية أن هناك ثبات في حالة الطقس خلال الفترة القادمة دون ارتفاع في درجات الحرارة.



نشاط ريح اليوم الاثنين

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء

تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.



درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة