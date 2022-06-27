جدول الثانوية العامة 2022 وموعد انتهاء الامتحانات

مازال طلاب الثانوية العامة يواصلون أداء الاختبارات، حيث انطلق ماراثون الثانوية العامة للمود الاساسية، الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، وننشر لكم في السطور التالية جدول الثانوية العامة 2022 للمواد المتبقية وموعد انتهاء الامتحانات.

ويواصل طلاب الثانوية العامة أداء الامتحانات في المواد الدراسية الأساسية، حيث يؤدي الطلاب غدا الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

ويستكمل الطلاب الامتحانات حيث يؤدون الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

ويوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مادة الديناميكا، كما يؤدون يوم الخميس الموافق 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022

يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو.

استكمال امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد الإجازة

ويؤدي الطلاب يوم لخميس الموفق 14 يوليو مادتي الفيزياء والتاريخ كما يؤدي الطلاب الأحد 17 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.



عدد الطلاب المتقدمين لاداء امتحانات الثانوية

وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

الالتزام بضوابط الامتحانات

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".