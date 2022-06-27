موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ووقفة عرفات

ينتظر المسلمون موعد عيد الأضحى المبارك لذبح الضحية ووقفة عرفات لصيام هذ اليوم وتلاوة ما تيسر من القرآن، وبدأ البحث عبر موقع التواصل الجتماعي وجوجل يزداد في الساعات الاخيرة لمعرفة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، ومعرفة عدد أيام الإجازة التي سيحصل عليها كلا من العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتستعرض بوبة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، موعد عيد الضحى ووقفة عرفات، وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في يوم الأربعــــاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية) في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة،

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (32- 37 دقيقة)

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس لمدة تتراوح بين (23 - 43 دقيقة).

موعد غرة ذو الحجة 2022

يكون موعد غرة شهـــر ذو الحجــــة 1443هـ في يوم الخميس الموافق 30/6/2022م، والصيام يوافق يوم 30 يونيو وحتى 8 يوليو 2022 والذي يكون موعد وقفة عرفات.

موعد وقفة عرفات 2022

وأكدت الحسابات الفلكية أن موعد وقفة عرفات لعام 1443هـ يكون في يوم الجمعة الموافق 8/7/2022م.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

ووفقا للحسابات الفلكية يوافق موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ في يوم السبت الموافق 9/7/2022م

موعد إجازة عيد الاضحى 2022

يوافق موعد إجازة عيد الأضحى2022 في يوم الجمعة الموافق 8 يوليو حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو، أي عدد الإجازة تكون 4 أيام.