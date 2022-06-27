الآن PLUS.. الاتحاد والباطن اليوم يلا شوت SSC 5 HD| مباراة الاتحاد والباطن كورة مباشر يلا شوت || متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والباطن يلا شوت Romarinho

مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم، حيث يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والباطن، مساء اليوم الإثنين 27 يونيو، وذلك لحساب منافسات المرحلة الـ 30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يبحث الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 64 نقطة متساويًا مع المتصدر الهلال عن تحقيق الفوز من أجل محاولة تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، ولكن هذا يشترط بتعثر الزعيم بنفس الجولة، كون العميد عقد الأمور بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين:

الطائي ضد الحزم

الفتح ضد النصر

الهلال ضد الفيصلي

الاتحاد ضد الباطن

الشباب ضد الأهلي

الفيحاء ضد الاتفاق

الرائد ضد أبها

ضمك ضد التعاون

