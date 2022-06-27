يلا شوت shahid مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن لايف ITTEHAD في الدوري السعودي دون تقطيع || بث مباشر ماتش الاتحاد ÑoŴ

بث مباشر الاتحاد والباطن اليوم يلا شوت ithhad Vs al batin، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لمباراة الاتحاد والباطن اليوم في بطولة الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الأخيرة والثلاثين من منافسات الدوري السعودي للأندية المحترفة، حيث يحل الباطن ضيفاً ثقيلاً علي الاتحاد بث مباشر في آخر جولات الموسم وهي الجولة الحاسمة بلا شك لمصير اللقب في مباراة تقام بث مباشر بين الفريقين علي أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث نجح الاتحاد في تحقيق ثلاثة نقاط أمام الاتفاق في الجولة الماضية بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتلك المباراة أمام الباطن بث مباشر هي المباراة الأهم والابرز في الموسم بالنسبة إلي العميد، ويمر فريق الاتحاد بظروف صعبة جداً بعد التساوي مع الهلال بنفس عدد النقاط ولاكن المواجهات المباشرة تصب في صالح الهلال الذي قد يستغل الأمر للفوز باللقب، في حالة فوز الهلال اليوم أمام الفيصلي يتوج رسمياً باللقب ولاكن الاتحاد يأمل في تحقيق الفوز هو الآخر أمام الباطن لحفظ حظوظة في الظفر، وانتهت مواجهة الاتحاد والباطن بث مباشر في الدور الأول بنتيجة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بث مباشر الاتحاد والباطن يلا شوت.

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والباطن، مساء اليوم الإثنين 27 يونيو، وذلك لحساب منافسات المرحلة الـ 30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويحتاج فريق الاتحاد لمعجرة لتتويج مجهوده هذا الموسم بالفوز بلقب الدوري السعودي، وذلك في الوقت الذي تصب فيه فرص التتويج بالجولة الأخيرة في مصلحة الهلال.

يخوض فريق الباطن تلك المباراة وهو يدرك ويستوعب تمامًا مدد صعوبة القاء اليوم، ومدي قوة نادي الاتحاد وصلابتة، ومدي تلقائة ومدي المستوي الجيد الذي يقدمة في الدوري السعودي، لذلك سيحاول مدرب فريق الباطن الرفع من معنويات فريقة، وتحفيزهم علي تقديم مباراة جيدة إلى حدا ما، من اجل تقديم الفريق كل مايمتلكة من إمكانيات قدرات، من أجل الصمود امام نظيرة في مباراة اليوم، من أجل الفوز في القاء، الاتحاد بث مباشر.

تشكيل الاتحاد أمام الباطن

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي



خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني

خط الوسط: عبدالعزيز البيشي، برونو هنريكي، عوض الناشري، إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو دا سيلفا، عبدالرزاق حمدالله

