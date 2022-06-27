الان لايفّ: رابط ماتش مباراة الهلال والفيصلي الدوري السعودي | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر | بث مباشر مباراة الهلال SSC SPORTS HD 1

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الفجر الرياضي
الهلال
الهلال
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لقاء خارج الحسابات يسعى الجميع فيه للخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الثلاث نقاط حيث يستضيف الهلال السعودي نظيره الفيصلي فى الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري السعودي، ويدخل الهلال المباراة متصدرا جدول المسابقة بعدما تمكن من تحقيق فوز ثمين على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، متفوقًا على الاتحاد بفارق المواجهات المباشرة ويحتاج الهلال للفوز أمام الفيصلي لضمان تحقيق اللقب دون النظر إلى نتيجة مباراة الاتحاد أمام الباطن.

 

تصطدم رغبة الفيصلي في تحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط، برغبة جامحة من أصحاب الأرض الطامحين للتتويج بالدوري السعودي، بعد منافسة شرسة في موسم طويل وشاق، حيث يحتل الزعيم صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد الاتحاد صاحب المركز الثاني، ولكن مع أفضلية مواجهات الفريقان المباشرة، التي تمنح الهلال أن يقرر مصيره بيده، بصرف النظر عن نتائج المباراة الأخرى، على الجانب الآخر يبدو الفيصلي ليس في مأمن من الهبوط،

تشكيل الهلال أمام الفيصلي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد، محمد البريك

خط الوسط: ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشايل، موسى ماريجا

خط الهجوم: إيجالو

 

 

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