مؤشر Nikkei يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي
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ارتفع المؤشر Nikkei الياباني للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين 27 يونيو مدعومًا بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل بعدما شهدت وول ستريت صعودا في نهاية الأسبوع الماضي.
وأغلق Nikkei مرتفعًا 1.43% عند 26871.27 نقطة بعدما صعد إلى ما يصل إلى 1.7%. وقفز مؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.12% إلى 1887.42 نقطة.
وارتفع سهم مجموعة SoftBank للاستثمار في التكنولوجيا 3.71% وقدم أكبر دعم لـ Nikkei.
وقفزت أيضًا أسهم شركات الشحن 5.87% لتسترد عافيتها بعد انخفاض بنسبة 3.1% الأسبوع الماضي، وقادت المكاسب بين 33 مؤشرًا صناعيًا فرعيًا في بورصة طوكيو.