مؤشر Nikkei يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي



ارتفع المؤشر Nikkei الياباني للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين 27 يونيو مدعومًا بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل بعدما شهدت وول ستريت صعودا في نهاية الأسبوع الماضي.

وأغلق Nikkei مرتفعًا 1.43% عند 26871.27 نقطة بعدما صعد إلى ما يصل إلى 1.7%. وقفز مؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.12% إلى 1887.42 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة SoftBank للاستثمار في التكنولوجيا 3.71% وقدم أكبر دعم لـ Nikkei.

وقفزت أيضًا أسهم شركات الشحن 5.87% لتسترد عافيتها بعد انخفاض بنسبة 3.1% الأسبوع الماضي، وقادت المكاسب بين 33 مؤشرًا صناعيًا فرعيًا في بورصة طوكيو.

