الآن.. بث مباشر الهلال والفيصلي الاسطورة يلاشوت live||مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم 27-6-2022 ماتش الحسم HD يلا شوت حصري

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الفجر الرياضي
الهلال
الهلال
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تختتم منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.


ومن المقرر أن يتم حسم بطل الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، حيث يتنافس الهلال واتحاد جدة على اللقب بقوة.

 


يتساوى الهلال واتحاد جدة، في عدد النقاط، حيث يملك كلا منهما 64 نقطة، وفي حال حقق الزعيم الفوز أمام الفيصلي، لن يتم النظر لنتيجة مباراة العميد أمام الباطن، نظرًا لتفوق الأزرق في المواجهات المباشرة.

موعد مباراة الهلال والفيصلي في الدوري  للمحترفين حيث يسعي فريق الفيصلي بأن يكتسب عدة نقاط أمام مواجهه خصمه  الهلال اليوم حصريا بجودة عالية  دون تقطيع.


بينما يسعي فريق الهلال بأن يقتنص عدة نقاط اليوم أمام الخصم العنيد وأسمه الفيصلي، وبما أن المباراة سيتابعها الكثير.

 

تشكيلة الهلال ضد الفيصلي المتوقعة
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، علي البليهي، محمد جحفلي.
خط الوسط: ميشيل ديلجادو، ناصر الدوسري، سلمان الفرج.
خط الهجوم: كاريلو، سالم الدوسري، أوديون إيجالو.


ملعب مباراة الهلال والفيصلي
سيستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) مباراة فريق الهلال والفيصلي في الدوري السعودي  الممتاز.


القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي
ستكون مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي الممتاز منقولة على قنوات بين سبورت في الوطن العربي وبالتحديد على قناة بين سبورت بريميوم 1 وسيتولى المعلق راشد الدوسري التعليق على الهلال والفيصلي.

 

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