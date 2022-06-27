روسيا تتخلف عن سداد الديون الخارجية لأول مرة منذ عام 1918



تخلفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية لأول مرة منذ قرن وبالتحديد منذ عام 1918. ويأتي ذلك بفعل العقوبات الغربية الأكثر صرامة التي أغلقت طرق الدفع للدائنين الأجانب.

وفي نهاية يوم الأحد، انتهت فترة السماح على نحو 100 مليون دولار من مدفوعات الفائدة المتعثرة المستحقة في 27 مايو، وهو موعد نهائي يعتبر حدثا للتخلف عن السداد إذا فاتته. وبحسب رويترز، نقلا عن مصدرين، أن بعض حاملي سندات اليورو الروسية لم يتلقوا مدفوعات الفائدة المستحقة في 27 مايو، على الرغم من وجود أموال كافية واستعدادها للدفع.