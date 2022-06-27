تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، خاصة مع اقتراب موعد التقديم إلكترونيا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، ورغبة الكثيرون في التقدم بالمسابقة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، وآخر موعد للتقديم والشروط المطلوبة والتي جاءت كالآتي:

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

وحتى تتمكن من التقديم في مسابقة المعلمين 2022، يجب تجهيز صور ضوئية واضحة من المستندات الآتية:

- المؤهل للمتقدم وأي شهادات دراسية أخري.

- بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- بالنسبة للذكور يجب تقديم 4 صور من شهادة الخدمة العسكرية.

- بالنسبة للإناث يجب تقديم شهادة الخدمة العامة.

- صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم حديثة.

آخر موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

وتعد آخر فرصة أمام المتقدمين لتسجيل في مسابقة المعلمين 2022 هي يوم الاثنين الموافق 24 يوليو، على أن يبدأ التقديم يوم السبت المقبل الموافق 2 من يوليو المقبل.

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022

وحتى تتمكن من التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، لا بد من توافر بعض الشروط، ومنها:

- الحد الأقصى لعمر المتقدم يوم 2022/10/1 هو 35 عامًا.

- حاصل على تقدير تراكمي في الشهادة الجامعة بتقديم عام جيد.

- يشترط لمن يرغبون في التقدم لوظيفة معلم رياض أطفال، يجب أن يكون من خريجي كليات التربية رياض أطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة.

- بينما المتقدمين لوظائف معلمين الصفوف الثلاثة الأولى، يجب أن يكونوا خريجي كليات التربية شعبة تعليم أساسي، أو ابتدائي، أو معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي، أو تعليم ابتدائي، أو معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.