كورة لايف Alostora بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي yalla shoot || يلا لايف رابط ماتش الاتحاد ضد الباطن دون تقطيع Saudi Pro League

الفجر الرياضي
بث مباشر الهلال والاتحاد
بث مباشر الهلال والاتحاد الدوري السعودي
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 يقدم لكم الفجر الرياضي، بث مباشر لأهم مباريات اليوم الإثنين من الدوري السعودي للمحترفين، والتي يتحدد من خلالها بطل المسابقة هذا الموسم.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الفيصلي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين.

 

بينما يستضيف فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، نظيره الباطن، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 64 نقطة، وبنفس عدد النقاط يتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني.

 

وفي حال حقق الهلال الفوز أمام الفيصلي، سيتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، دون النظر لنتيجة مباراة اتحاد جدة والباطن.
 

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