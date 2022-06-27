يلا لايف Alhilal بث مباشر yallalive الهلال السعودي.. رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر SSC Live الأسطورة الزعيم

الفجر الرياضي
بث مباشر الهلال
بث مباشر الهلال
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ينتظر عشاق وجماهير الكرة العربية في كل مكان مباراة قوية بين فريق الهلال ونظيره الفيصلي في إطار منافسات في الجولة الختامية للدوري السعودي للمحترفين.

قطع الهلال شوطا في طريقه نحو لقبه الـ18 في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي، وذلك بعد فوزه على الفتح بنتيجة 3-0.

ونجح الزعيم في العودة إلى دياره بفوز ثمين بعدما تغلب بسهولة على الفتح، في الوقت الذي كان يستعد فيه للاحتفال باللقب قبل جولة على النهاية.


وكان الاتحاد -منافس الهلال- متأخرا في النتيجة أمام الاتفاق (0-1)، لكن العميد استطاع قلب الطاولة في 14 دقيقة فقط، مسجلا 3 أهداف متتالية، ليفوز بنتيجة 3-1.

 

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي
الهلال عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بوصوله للنقطة 64، متساويا مع الاتحاد، لكن الأخير يتأخر عنه بفارق المواجهات المباشرة.


وسيخوض الهلال مباراته المقبلة ضد الفيصلي في الجولة الختامية للمسابقة، وذلك يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في ختام الدوري السعودي
وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة، حيث ستنقل مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة.
 

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