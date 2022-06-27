يلا شوت Faisal HD مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي تابع لايف Twitter رابط ماتش الزعيم

مباراة الهلال بث مباشر yalla shoot الهلال والفيصلي يترقب عشاق كرة القدم مشاهدة ماتش الهلال والفيصلي يلا شوت بكل شغف في مباراه الاسبوع الـ 30 من الدوري السعودي عبر قنوات اس اس سي سبورت المالك الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي، حيث يفتتح ملعب مدينة استاد الملك فهد الدولي أبوابه لاستضافة مباراة هامة للغاية تجمع بين الهلال والفيصلي، حيث يسعى الهلال مواصلة لتحقيق الفوز لا بديل ليضمن بشكل كبير حسم اللقب، في منافسة قوية في ذات التوقيت مع الاتحاد والذي يخوض مهمة صعبة أمام الباطن.

يقدم لكم موقع "ألفجر الرياضي" خدمة مشاهدة البث المباشر لمواجهة نارية بين الهلال أمام الفيصلي ضمن منافسات في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

من أجل الاستمرار في محاولته لحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-22، يستضيف الهلال نظيره الفيصلي، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

تمكن نادي الهلال من تحقيق فوز ثمين على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، ليستمر في صدارة الترتيب متفوقًا على الاتحاد بفارق المواجهات المباشرة.

بينما تمكن الفيصلي، فيدخل المباراة بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية على الطائي، ليهرب من صراع الهبوط وسيأمل لحسم بقائه رسميًا في المسابقة بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.



جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022

موعد مباراة الفيصلي والهلال

موعد مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي يوم الإثنين 27 يونيو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع الفجر الرياضي وتنطلق قبل المباراة بنحو نصف ساعة.