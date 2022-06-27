الان yallalive بث مباشر الاتحاد والباطن يلا شوت Al-Ittihad VS Al-Batin || مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر يلا شوت اليوم 2022_06_27 يلا شوت PLUS

مباراة الاتحاد بث مباشر، البث المباشر لمباراة الاتحاد والباطن يلا شوت نقدم لكم في هذا التقرير كل التفاصيل المتعلقة بمباراة الاتحاد والباطن يستضيف اليوم ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” مباراة من العيار الثقيل للغاية بين الاتحاد والباطن اليوم في الدوري السعودي ضمن مباريات اليوم 27 يونيو 2022، ضمن منافسات الأسبوع 30 ضمن مباريات اليوم، ويسعي فريق الاتحاد في مباراة اليوم في مباراة الدوري تحقيق الفوز، مشاهدة مباراة الاتحاد مباشر.

تابع لايف يحل فريق الباطن ضيفًا ثقيلًا على نادي اتحاد جدة اليوم الإثنين في اللقاء الناري بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل العميد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، ويتفوق عليه الهلال المتصدر بأفضلية المواجهات المباشرة، ويحتاج النمور للفوز في مقابل تعثر الزعيم للحصول على اللقب.

أما نادي الباطن فهو أحد الأندية المصارعة على البقاء في دوري المحترفين، حيث يحتل المركز 13 برصيد 32 نقطة، وتفصله نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاتحاد والباطن

موعد مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة في الدوري السعودي هو يوم الإثنين 27 يونيو 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.