تابع لايف ÑÔŴ.. بث مباشر الاتحاد والباطن يلا شوت Yall shoot|| مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي بث مباشر يلا شوت اليوم 2022_06_27 Faisal Live

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يلا لايف يستضيف نادي اتحاد جدة نظيره فريق الباطن اليوم الإثنين في لقاء من العيار الثقيل يجمع بين الفريقين في إطار مواجهات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



وستنطلق صافرة بداية اللقاء مع حلول الساعة 8:00 مساءا حسب توقيت جمهورية مصر العربية، أي في تمام الساعة 9:00 مساءا حسب توقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، لكن في تمام الساعة 10:00 مساءا حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ويأتي تشكيل فريق اتحاد جدة المتوقع كالتالي:



في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

ي خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني.

في وسط الميدان: خالد السميري - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي.

في خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - عبد الرحمن العبود.



يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الباطن مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "الفجر الرياضي" وتنطلق قبل المباراة بنحو نصف ساعة.