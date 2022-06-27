الآن beIN MATCH بث مباشر الهلال والفيصلي يلا شوت.. ماتش الهلال || مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم 27-6-2022 يلا شوت Al hilal Vs al faisly

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مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر

مباراه الهلال والفيصلي الان، يدخل الهلال بعد أن حقق إنتصار هام على حساب الفتح بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي، فيما يدخل الفيصلي بعد أن خاض مباراة قوية أمام الطائي انتهت بفوز الفيصلي بهدف نظيف.. مباراه الهلال يلا شوت.

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اختتم فريق الهلال السعودي استعداداته النهائية لمباراة اليوم ببث مباشر للفيصلي في أهم مباراة في الموسم، مع جلسة تدريب صباحية يوم الاثنين، حيث ألقى رامون دياز بعض المحادثات الفنية لتحفيز اللاعبين الأفضل لـ الفيصلي اليوم.

التشكيلة المتوقعة للهلال أمام الفيصلي اليوم هي كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

防線：Yasser Al-Shahrani、Muhammad Jahafli、Saud Abdul Hamid、Muhammad Al-Buraik。

中場：Salem Al-Dosari、Salman Al-Faraj、Abdullah Atif、Andre Carrillo。

خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا

