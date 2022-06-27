الآن beIN MATCH بث مباشر الهلال والفيصلي يلا شوت.. ماتش الهلال || مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم 27-6-2022 يلا شوت Al hilal Vs al faisly

الفجر الرياضي
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يلا شوت مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت نقدم لكم اليوم جميع تفاصيل مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر نقدم لكم كرة القدم، الإثنين، بث مباشر لجميع المباريات في جميع المباريات المحلية والدولية أبرزها مباراتي الهلال والفيصلي، في الدوري السعودي، يلا بث مباشر..

 

مباراة الهلال بث مباشر yalla shoot الهلال والفيصلي يترقب عشاق كرة القدم مشاهدة ماتش الهلال والفيصلي يلا شوت بكل شغف في مباراه الاسبوع الـ 30 من الدوري السعودي عبر قنوات اس اس سي سبورت المالك الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي، حيث يفتتح ملعب مدينة استاد الملك فهد الدولي أبوابه لاستضافة مباراة هامة للغاية تجمع بين الهلال والفيصلي، حيث يسعى الهلال مواصلة لتحقيق الفوز لا بديل ليضمن بشكل كبير حسم اللقب، في منافسة قوية في ذات التوقيت مع الاتحاد والذي يخوض مهمة صعبة أمام الباطن.

 

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر
مباراه الهلال والفيصلي الان، يدخل الهلال بعد أن حقق إنتصار هام على حساب الفتح بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي، فيما يدخل الفيصلي بعد أن خاض مباراة قوية أمام الطائي انتهت بفوز الفيصلي بهدف نظيف.. مباراه الهلال يلا شوت.

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اختتم فريق الهلال السعودي استعداداته النهائية لمباراة اليوم ببث مباشر للفيصلي في أهم مباراة في الموسم، مع جلسة تدريب صباحية يوم الاثنين، حيث ألقى رامون دياز بعض المحادثات الفنية لتحفيز اللاعبين الأفضل لـ الفيصلي اليوم.

التشكيلة المتوقعة للهلال أمام الفيصلي اليوم هي كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
防線：Yasser Al-Shahrani、Muhammad Jahafli、Saud Abdul Hamid、Muhammad Al-Buraik。
中場：Salem Al-Dosari、Salman Al-Faraj、Abdullah Atif、Andre Carrillo。
خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا
 

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