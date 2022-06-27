الآن ÑÔŴ PLUS.. بث مباشر الاهلي والشباب يلا شوت SSC Sport HD || مشاهدة مباراة الاهلي والشباب بث مباشر اليوم 2022-06-27 يلا شوت Tab3Live

تابع لايف رابط بث مباشر الاهلي والشباب يلا شوت، بث مباشر مباراة Al-Ahly and Al-Shabab يستضيف اليوم ملعب “الأمير فيصل بن فهد” مباراة من العيار الثقيل للغاية بين الاهلي والشباب اليوم في الدوري السعودي ضمن مباريات، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين ضمن مباريات اليوم، ويسعي فريق الاهلي في مباراة اليوم في مباراة الدوري السعودي تحقيق الانتصار في مباراة، بث مباشر الاهلي والشباب

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مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر اليوم، يتابع عشاق الاهلي الليلة إللقاء اليوم الذي ينتظره الجميع في اللقاء الذي يحمل اثاره كبيره ومتعه كرويه جديده في الدوري السعودي، وهذا اللقاء المراتقب بين مشجعي الاهلي والشباب الذين يحظون هما بقدر عالي من الانتماء الجماهيري من جميع أرجاء المعمورة، مباراة الاهلي بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الاهلي مباشر، تنقل احداث مباراة الإثارة والمتعة اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري لعام 2022 في التوقيت التالي:

09:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

08:00 مساءًا بتوقيت مصر.

09:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

09:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

09:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

09:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

09:00 مساءًا بتوقيت العراق.

08:00 مساءًا بتوقيت السودان.

09:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

08:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

07:00 مساءًا بتوقيت تونس.

07:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

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بث مباشر مباراة الاهلي والشباب، يحتاج الاهلي وبقوة إلي الفوز في المباراة من أجل ضمان عدم الهبوط إلي الدرجة الأولي من الدوري السعودي، وفوز الاهلي في مباراة اليوم يحافظ علي البقاء في مسابقة الدوري السعودي، الاهلي بث مباشر الأن.

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من المتوقع أن يستعد الاهلي آلي المباراة بهذه التشكيل

حراسة المرمى: أمين بخاري

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي ــ عبد الإله العمري – منصور الشمري

خط الوسط: أنسيلمو دا سيلفا ــ عبدالمجيد الصليهم ــ سامي النجعي – مشاريبوف

خط الهجوم: خالد الغنام ــ أندرسون تاليسكا

الاهلي والشباب بث مباشر

الاهلي اليوم مباشر، يحتل الاهلي المركز الرابع عشر في قائمة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة حقوقهم خلال منافسة الدوري السعودي فقد استطاع الأهلي خلال مسابقة الدوري المصري منذ انطلاق الدوري حتي هذا الاسبوع تحقيق الفوز في 6 لقاءات والتعادل في 13 مباريات بينما سيطرة الهزيمة علي 10 مباريات، الاهلي والشباب مباشر HD.

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