يلا شوت MATCH PLUS مشاهدة مباراة الشباب والأهلي بث مباشر جولة الحسم في الدوري السعودي 27-06-2022 Al Shabab vs Al Ahli رابط ماتش الاهلي SSC HD

يلا لايف مشاهدة مباراة الشباب والأهلي بث مباشر 27-06-2022 Al Shabab vs Al Ahli بث مباشر الأهلي والشباب يلا شوت Yalla shoot، البث المباشر لمباراة الأهلي والشباب السعودي في آخر جولات البطولة والمباراة الحاسمة بشكل كبير للأهلي السعودي بث مباشر الذي علي اعتاب الهبوط إلي الدرجة الثانية بشكل كبير في حالة تعثره اليوم في قمة الشباب في مباراة تقام على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ( الملز ) الملعب الرئيسي لفريق الشباب السعودي ووسط حضور جماهيري كبير من جانب نادي الشباب السعودي، وخسر الأهلي في المباراة الماضية أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لذلك مواجهة اليوم بث مباشر بين الأهلي والشباب هي مواجهة مهمة للغاية بالنسبة للاخضر السعودي، بث مباشر الأهلي والباطن.

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مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر يلا شوت، يدخل الضيوف لاعبي الأهلي مباراة اليوم بث مباشر أمام الشباب في المركز الرابع عشر من ترتيب الجدول بعدد نقاط 31 نجح في جمعهم بعد خوض 29 مواجهة، ويصارع الأهلي البقاء بين الكبار حيث أن أقرب منافسي الأهلي السعودي بث مباشر هو فريق الباطن الذي يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد نقاط 32، بث مباشر الأهلي والشباب.

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بث مباشر مباراة الأهلي والشباب تويتر، بينما يدخل لاعبي الشباب في المركز الرابع برصيد نقاط 54 حيث يتواجد النصر السعودي في المركز الثالث من ترتيب الجدول بعدد نقاط 58 لذلك المركز الرابع هو أقصي مركز ممكن يتواجد به لاعبي الشباب والذي تم حسمه بشكل كبير من جانب لاعبي الشباب، ولاكن نحن على موعد مع مباراة نارية للغاية بين الأهلي والشباب بث مباشر يلا شوت، وانتهت مواجهة الذهاب في الدور الأول بنتيجة 4/3 لصالح الشباب السعودي.

رابط البث المباشر لمباراة الشباب والأهلي السعودي الآن يلا شوت

بث مباشر الأهلي والشباب، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC SPORTS HD 7 بتعليق صوتي من المعلق مشاري القرني في تمام الساعة:

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:00 مساءًا بتوقيت العراق.

8:00 مساءًا بتوقيت السودان.

9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءًا بتوقيت تونس.

7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

6:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

9:00 مساءًا بتوقيت قطر.

6:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

6:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

بث مباشر ماتش الأهلي والشباب يلا شوت

بث مباشر ماتش الأهلي والشباب، وينطلق البث المباشر لمباراة الأهلي والشباب قبل بداية فعاليات الشوط الأول من المباراة بثواني معدودة، كونوا على الموعد.

هل ينجح الأهلي السعودي البقاء بين الكبار أم يعاقبه الشباب علي الأداء السيء طوال الموسم، ذلك ما سوف نعرفه في مساء اليوم.