وزير الزراعة يبحث مع "GIZ" التعاون في مجال تطوير الري



استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين د مها خلاف،مدير المشروع المصرى الألمانى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـــ GIZ والوفد المرافق لها وبحث معهم سبل تنفيذ المشروع المصرى الألمانى "دلتا النيل لإدارة المياه" خلال الفترة القادمة والممول بمنحه من الوكالة بمبلغ 6 مليون يورو، وذلك لاستخدامه فى ترشيد مياه الرى وتحسين خدمات الارشاد الزراعى، وذلك من خلال انشاء عدد 5 نماذج إرشادية على مستوى المساقي لنظم الري الحديث الموفرة للمياه والتي سيتم تشغيلها بوحدات ضخ تعمل باستخدام الطاقة الشمسية وذلك بعدد من المحافظات فى منطقة الدلتا.

شدد خلال اللقاء "القصير" على ضرورة الاستفادة القصوى من منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى الــــ ـGIZ بشكل يضمن معرفة كميات مياه الرى التى سيتم توفيرها ومقارنتها بالكميات المستخدمة قبل التطوير.

كما وجه وزير الزراعة بضرورة قيام وحدة تطوير الرى الحقلى بالتعاون مع الوكالة الالمانية في عرض خطة عمل تنفيذية خلال شهرين للاتفاق على الأنشطة النهائية والتى سيتم تنفيذها خلال فترة عمل المشروع.

‏وفي نهاية اللقاء شهد وزير الزراعة ‏التوقيع على العقد التنفيذى الخاص بتنفيذ المشروع المصرى الألمانى "دلتا النيل لإدارة المياه"

‏حيث قام بالتوقيع كل من د حسن شمس، مدير وحدة مشروعات تحديث الرى الحقلى ممثلا لوزارة الزراعة وتوبياس جيرلاخ، مدير قطاع البيئة والموارد الطبيعية والتنمية الحضارية ممثلا للوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـــ GIZ.

حضر اللقاء الدكتور/ سعد موسى، المشرف على للعلاقات الزراعية الخارجية والدكتور/ محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية وممثل من وزارة التعاون الدولى وعن الجانب الالمانى حضر يوهان هايمنس، مسئول قطاع الزراعة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـــــ GIZ.