ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. وهذه عقوبات تأخر السداد

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التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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يرغب عدد كبير من مستخدمي الشركة المصرية للاتصالات في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث زادت عمليات البحث عنها، خلال الدقائق القليلة الماضية، عبر المحرك العالمي «جوجل»، نظرًا لرغبة البعض في متابعة تفاصيل فاتورة شهر يونيو من العام الجاري، تجنبًا لدفع الغرامات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022.

منحت المصرية للاتصالات المستخدمين فرصة لمتابعة القيمة المادية لاستهلاك التليفونات الأرضية الخاصة بهم، حيث يمكن الاستعلام عن الفاتورة الشهرية، من خلال الموقع الرسمي، أو عبر الضغط على الرابط التالي (اضغط هنـــا)، حيث يتيح الموقع الاستعلام بكود المنطقة ورقم التليفون.

موعد عرض فاتورة شهر يونيو

نوهت المصرية للاتصالات إلى أنه اعتبارًا من 15 يوليو المقبل، سيتم إتاحة  الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عن استهلاك شهور أبريل ومايو ويونيو، إذ إن الشركة تمنح عملاءها فترة سماح للسداد، تصل لشهر، لتنتهي مهلة سداد فاتورة يونيو يوم 14 أغسطس 2022.

عقوبة وغرامة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي

وشددت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، على أن هناك غرامات لمن يتأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي، منها أن تتحول إلى خدمة الاستقبال فقط في البداية للمستخدمين الذين تأخروا عن السداد، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء أي مكالمات، لكنه يتمكّن من استقبالها فقط.

وبعد مرور شهر آخر، ولم يسدد العميل الفاتورة تُرفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

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