تابع لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر tab3live.. مباراة الهلال مباشر اليوم SSC 1

يخوض فريق الهلال مواجهة هامة، بحثا عن التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حين يلاقي الفيصلي في الجولة الأخيرة، بعد قليل.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق المواجهات المباشرة عن نظيره الاتحاد برصيد 64 نقطة لكل منهما، حيث إن الفوز سيكفل له التتويج باللقب.

وأعلن رامون دياز تشكيل الهلال والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. محمد البريك، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، ياسر الشهراني

في خط الوسط.. عبدالله عطيف، سلمان الفرج، أندري كاريلو، ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري

في الهجوم.. أوديون إيجالو

مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي

ويستضيف فريق الهلال نظيره الفيصلي، الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت أبوظبي.

لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي دون تقطيع

وتُبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال والفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي عبر قناة SSC 1.