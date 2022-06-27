كورة لايف STREAM مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الباطن في الدوري السعودي بث مباشر koralive  دون تقطيع SSC5 جول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن اليوم بث مباشر في الدوري السعودي، حيث يخوض الاتحاد مباراة مصيرية أمام الباطن في الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

 

بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن اليوم في الدوري السعودي 

 

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كوزمين كونترا، التشكيل الأساسي للاعبين الذين سيخوضون مباراة الباطن في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي.

 

تشكيل اتحاد جدة أمام الباطن اليوم

 

حراسة المرمى: جروهي.

 

الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

 

الوسط: برونو هنريكي، عوض الناشري، عبد العزيز البيشي، رومارينيو، إيجور كورنادو.

 

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة وتحتدم المنافسة على لقب الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد، ويتقاسم الاتحاد والهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 64 نقطة لكن الهلال يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

 

ويحتاج الاتحاد للفوز على حساب الباطن مع انتظار تعثر الهلال أمام الفيصلي ليفوز العميد بلقب الدوري هذا الموسم.

 

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن اليوم في الدوري السعودي بث مباشر ولا يف دون تقطيع جودة اتش دي

تقام مباراة الاتحاد والباطن على ملعب "الملك عبد الله الدولي"، اليوم الإثنين الموافق 27 يونيو 2022، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

 

تنقل المباراة بين الاتحاد والباطن عبر قناة SSC5 الناقل الحصري للدوري السعودي موسم 2021-2022، ويعلق على مباراة الاتحاد والباطن فهد العتيبي.

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