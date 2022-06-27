الآن SSC1 HD لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر بتاريخ 27-6-2022 جولة الحسم الدوري السعودي للمحترفين يوتيوب دون تقطيعNØW 1śt

تابع لايف بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم يلا شوت، رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت حصري على قناة ssc Sports 1 ضمن مباريات اليوم مباشرة في الأسبوع 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي ولي العهد للمحترفين يلا شوت - بث مباشر مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم

مباراة الهلال والفيصلي مباشر.. يترقب جماهير وعشاق الكرة السعودية اليوم مشاهدة بث مباشر الهلال والفيصلي مباشرة يلا شوت اليوم اون لاين hd والتي سيتم نقلها على قناة SSC Sports 1 بتعليق عيسى الحربين وهي القناة الناقلة لمباراة الهلال اليوم مباشرة ضمن مباريات الأسبوع الأخير من الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي وسنقوم بنشر البث رابط المباشر للمباراة وكذلك نشر اهداف وملخص ونتيجة مباراة الهلال الفيصلي لايف بعد انتهائها.

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مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر.. تم الإعلان عبر تويتر عن موعد متابعة مباراة الهلال والفيصلي لايف والذي تم تحديده في تمام الساعة 09.00 بتوقيت الرياض الساعة 08.00 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف يتم نقل المباراة عبر بث تلفزيوني على قناة SSC Sports 1 الرياضة أو عن طريقة خدمة shahid vip، كذلك سيتم نقل المباراة مباشر على موقع اخبارنا قسم مباريات اليوم.

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب

مباراة الهلال ضد الفيصلي الاثنين 27 يونيو 2022، 09.00 مساء بتوقيت السعودية SSC Sports 1 عيسى الحربين استاد الملك فهد الدولي

مباراة الهلال والفيصلي الآن لايف.. يلعب اليوم وفي تمام الساعة التاسعة مساء نادي الفيصلي ضد الهلال على أرضية ملعب الملك فهد بالجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين.



استقر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على تشكيلة اليوم التي ستواجه الفيصلي في ختام الجولة الثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتعرض المدرب دياز لصدمة كبيرة بعد إصابة أندريه كاريلو، الذي يُتوقع ان يغيب عن مباراة الفيصلي اليوم وسيتحدد مدى إمكانية مشاركته بالاجتماع الذي يسبق المباراة.

وكان دياز قد شرح عددا من الجمل التكتيكية للاعبين عبر مناورة على مساحة الملعب، ضمن التحضيرات للقاء الفيصلي، التي يسعى من خلالها لحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرى المدرب الهلالي المناورة الرئيسية التي اعتمد بها على تشكيلة الهلال الأساسية التي سيدخل بها مباراة الفيصلي، حيث وضع في وسط الملعب سلمان الفرج وناصر الدوسري، قبل أن يستبدل الدوسري بعطيف، بينما تواجد موسى ماريجا بالتشكيلة الأساسية بجوار سالم الدوسري وميشايل.

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ومن المتوقع أن يدخل الهلال مباراة اليوم امام الفيصلي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد جحفلي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، موسى ماريجا، ميشايل.

خط الهجوم: إيجالو

