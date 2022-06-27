غرفة دبي العالمية استقطبت 1600 شركة أفريقية لعضوية الغرف في أقل من عام

كشفت غرف دبي أن عدد الشركات الأفريقية المسجلة في عضوية الغرف والعاملة في إمارة دبي وصل إلى 26،420 شركة مرتفعًا بنسبة 6.5% مقارنةً بعددها خلال فعاليات الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي خلال فعاليات المعرض الدولي والذي بلغ آنذاك 24،800 شركة.

ويعكس انضمام 1،620 شركة أفريقية جديدة لعضوية الغرف خلال هذه الفترة القصيرة نجاح جهود غرف دبي في تطبيق استراتيجيتها الجديدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية والناشئة إلى الإمارة والترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال.

وتعتبر القارة الأفريقية جزءًا أساسيًا من خطط التوسع الخارجي حيث تمتلك غرفة دبي العالمية إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي حاليًا في إفريقيا أربعة مكاتب تمثيلية في كل من كينيا وأثيوبيا وموزمبيق وغانا تلعب دورًا مهمًا في تحفيز وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم تجارة دبي الخارجية واستقطاب الاستثمارات وتشكل بوابة لتوسع شركات الإمارة إلى الأسواق الأفريقية الواعدة للاستفادة من فرص الأعمال.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن تأسيس غرفة دبي العالمية تحت مظلة غرف دبي كان له الأثر الكبير في استقطاب المزيد من الشركات الأفريقية الجديدة إلى دبي عبر شبكة مكاتبنا الخارجية وهو الأمر الذي جاء كثمرة جهود بذلت خلال الفترة الماضية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الاستراتيجية الجديدة بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال.

وأشار الغرير إلى أن الفعاليات التي نظمتها الغرفة خلال إكسبو 2020 دبي حققت أهدافها في إيجاد آلية تفاعلية للتواصل مع قطاع الأعمال العالمي الذي زار إكسبو وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الخارجية..معتبرًا أن استقطاب 1600 شركة أفريقية خلال أقل من عام يظهر مدى جدية وفعالية جهود الغرف في دعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

بدوره قال سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرف دبي إن استمرار الإمارة بجذب الشركات العالمية ومنها الشركات الأفريقية يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في إيجاد أسواق جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية..مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دبي والقارة الأفريقية تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة الجانبين واستدامة مسيرة النمو العالمي.

ويأتي هذا النمو في عدد الشركات الأفريقية المسجلة في عضوية غرف دبي في أعقاب اختتام الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية".

وشهد المنتدى عقد 550 اجتماع عمل ثنائي بين المستثمرين من الإمارات وإفريقيا وسط مشاركة لافتة محليًا وأفريقيًا وعالميًا بلغت أكثر من 3،000 مشارك منهم 600 سجلوا حضورًا افتراضيًا يمثلون 91 دولة حول العالم.

ويعتبر المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال المنصة المثالية لإطلاق الشراكات وتحديد آفاق وفرص الاستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين ممثلي قطاع الأعمال المحلي ونظرائهم في القارة الأفريقية.. وأعطى المنتدى دفعة قوية لعلاقات التعاون الثنائي بين دبي والقارة الأفريقية وساهم بوضع ركائز قوية لعلاقات اقتصادية متينة بين الجانبين.

