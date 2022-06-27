مركز دبي للسلع المتعددة يختتم حملته الترويجية "وجد من أجل التجارة "في بولندا

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم حملته الترويجية المباشرة "وجد من أجل التجارة" في العاصمة البولندية وارسو حيث سلط الضوء على مزايا ممارسة الأعمال والتجارة في دبي أمام مجموعة من الشركات البولندية التي تتطلع إلى التوسّع وتعزيز حضورها في السوق الدولية.

حضر الحدث أكثر من 139 ممثلا عن شركات بولندية ناشطة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بمشاركة نخبة من كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة الذين سلطوا الضوء على الموقع الإستراتيجي الحيوي لإمارة دبي وما توفره من مزايا تنافسية بالإضافة إلى جاذبيتها على خارطة التجارة الدولية كما تطرقوا إلى سهولة ممارسة الأعمال انطلاقًا من مركز دبي للسلع المتعددة الذي يشتهر بكون منطقة حرة حيوية هي الأسرع نموًا وترابطًا في جميع أنحاء العالم. وركزت المناقشات والحوارات على الفرص لتوطيد العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة:أن يواصل مركز دبي للسلع المتعددة مساعيه المبذولة نحو تعزيز سبل التعاون التجاري وتمهيد الطريق أمام الشركات لاقتناص فرص استثمارية جديدة باعتبار ذلك ركيزة أساسية بل ومحورية ضمن رؤيته الشاملة.

وأضاف ابن سليم أن هذه الحملات الترويجية تقدم نافذة للعالم للتعرف على الإمكانات الاستثنائية التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال ولاسيّما الشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في دبي ورغم أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لبولندا على مستوى منطقة الشرق الأوسط غير أنه لا تزال هناك فرص تعاون كبيرة من أجل دعم المصدرين والشركات في كلا البلدين وتكللت أول زيارة رسمية لمركز دبي للسلع المتعددة إلى بولندا بنجاح كبير وتطلع إلى استمرار هذا التعاون الثنائي خلال السنوات القادمة".

وأفاد أن الحملة الترويجية "وجد من أجل التجارة" التي أقيمت بالشراكة مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة استضافت حشدا كبيرا كما أظهرت التزام مركز دبي للسلع المتعددة تجاه دعم الشركات في المنطقة وأبرزت حرصه على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي تمتد بين البلدين عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

وأشارت إلى أن في شهر ديسمبر الماضي وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وبناء روابط اقتصادية متينة بين البلدين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة وتبادل المعرفة إضافة إلى ربط مجتمعات الأعمال في الإمارات وبولندا.

ومن جهتها ذكرت سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بولندا أنه بين دولة الإمارات وبولندا تاريخ طويل حافل بمحطات عديدة من التعاون والإنجازات المشتركة ولمسنا رغبة كبيرة وإمكانات واعدة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية وبدأ مركز دبي للسلع المتعددة انطلاقا من التزامه بقيادة المرحلة التالية من النمو التجاري بين البلدين رحلته في دعم الشركات البولندية من خلال تعزيز حضرها وتمكينها من اقتناص الفرص عبر مجموعة من أسرع الأسواق العالمية نموا عبر دبي وإنني واثقة بمواصلة هذا التعاون تعزيزًا للروابط الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات القادمة".

واستضاف مركز دبي للسلع المتعددة في إطار زيارته إلى بولندا سلسلة من النقاشات والحوارات مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي ضمن مجالات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية.

ومن جانبه أشار كرزيستوف درايندا رئيس الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يكتسب أهمية كبيرة باعتباره نقطة اتصال حيوية تربط بين مجتمعات الأعمال والتجارة في الإمارات وبولندا ونحن سعداء بشراكتنا معا من أجل تذليل العقبات وتمهيد الطريق أمام تبادل المعرفة وترسيخ أواصر الترابط بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين وتطلع إلى بحث سُبل التعاون والفرص التجارية عبر العديد من المجالات والقطاعات بين بولندا ودبي ومركز دبي للسلع المتعددة".

ويمتد بين الإمارات وبولندا تاريخ غني من العلاقات التجارية والثقافية والدبلوماسية لذا فإن بولندا تُعد سوق نمو رئيسي بالنسبة للشركات في دبي وكذلك مركز دبي للسلع المتعددة. وعلى مدار ما يقرب من عشر سنوات حافظت الإمارات على مكانتها كأكبر شريك تجاري لبولندا في الوطن العربي إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 4.7 مليار درهم خلال العام 2020 ومن المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية خلال السنوات القادمة.

ويضطلع مركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في تعزيز العلاقات الإماراتية-البولندية وهو يضم حاليا أكثر من 40 شركة بولندية تستفيد من إمكانات منطقته الحرة باعتباره مركزا للتجارة مع الأسواق العالمية.

وتضطلع سلسلة الحملات الترويجية "وجد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع- بدور مهم في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وحقق المركز في العام 2021 أفضل أداء سنوي منذ تأسيسه باستقطابه 2485 شركة جديدة إلى منطقته الحرة ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 21 ألف شركة.