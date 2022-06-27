بايدن يرفع معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35%

رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35 بالمئة نتيجة لتعليق وضع الدولة "الأكثر رعاية" في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما قال إعلان أصدره البيت الأبيض.

وقال الإعلان إن المعدل الأعلى للرسوم الجمركية ينطبق على واردات "منتجات أخرى معينة لروسيا الاتحادية والتي لم يتم بالفعل حظر استيراها".

وحظرت إدارة بايدن في السابق الواردات الأمريكية من المنتجات البترولية ومنتجات الطاقة الروسية والأسماك والأغذية البحرية والمشروبات الكحولية والألماس غير الصناعي.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في تسجيل مصور بُث على صفحته الرسمية على فيسبوك (NASDAQ:META) يوم الاثنين إن المجر ليست على استعداد للتفاوض حول أي حظر محتمل على واردات الغاز من روسيا لأن ذلك سيقوض الاقتصاد المجري.

وقبيل اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، قال سيارتو أيضا إن أي مشاركة في منصة مشتركة لشراء الغاز في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون "على أساس طوعي".



وقال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الاثنين إن العلاقات مع روسيا لن تعود إلى ما كانت عليه قبل غزوها لأوكرانيا، والذي أحدث تغييرا طويل الأمد في العلاقات الدولية.

وأضاف شولتس في بيان تلفزيوني في ختام اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع المنعقدة في منتجع في جبال الألب في بافاريا بألمانيا "عندما يتغير الوضع، يجب أن نتغير".