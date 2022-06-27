أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-6-2022.. تراجع 4 جنيهات بالمعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية بضغط من هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية ليخسر جرام الذهب نحو 4 جنيهات، وجاءت الأسعار كما يلي:



أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 860.5 جنيها.

عيار 21 يسجل 1004 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1147.5 جنيها.

الجنيه الذهب 8032 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد أن شهدت ارتفاع فى أخر تعاملات الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وهو ما زاد من الاقبال علي المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.53% إلى 1842.53 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 1846.5 دولار للأونصة.

وعلي صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.3% إلى 21.49 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.34% إلى 926.8 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.67% إلى 1850.28 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب هامشيا، إذ أدى ضعف الدولار إلى دعم الطلب على السبائك.

زادت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف الاقتصادية، لكن الصراع المستمر للمعدن الأصفر مع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة رفعا قويا أبقاه على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1825.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوع عند 1820.30 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.10 دولار.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.

لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أكثر تساهلا الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخما.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس أمس الخميس إن التزام البنك بكبح التضخم، الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاما، "غير مشروط"، حتى مع إقراره بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وأدى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية، إلى جانب القوة العامة للدولار، إلى اتجاه أسعار الذهب إلى تسجيل هبوط أسبوعي نسبته 0.7 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 914.79 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1877.41 دولار وفي طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس أمس الخميس إن التزام البنك بكبح التضخم، الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاما، "غير مشروط"، حتى مع إقراره بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة.

قالت الحكومة البريطانية الأحد 26 يونيو حزيران، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبًا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثًا.

وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.