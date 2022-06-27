قبل عيد الأضحى.. كيفية الحصول على تذاكر للسفر بالقطارات؟

قامت هيئة السكك الحديدية، بطرح تذاكر قطارات عيد الأضحى منذ عدة أيام، حيث يتم فتح باب الحجز قبل ميعاد السفر بـ14 يوما.

ومع كثرة إقبال الناس على التذاكر تنفذ بسرعة كبيرة، لذا يقع الكثيرون في حيرة من أمرهم ممن لم يلحقوا الحجز وماذا سيفعلون عند السفر في إجازة عيد الأضحى، وهو ما توضحه بوابة الفجر الإلكترونية، وهي كالتالي:-

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2022

وتيسيرا على الناس في ظل الضغط على السكك الحديدية والقطارات في فترة عيد الأضحى، يتم طرح قطارات العلاوات والإضافية التي تطرحها الهيئة خلال فترة الأعياد، عبر منافذ التذاكر بالمحطات وذلك قبل السفر بـ24 ساعة فقط.

كيف يمكن حجز تذاكر قطارات العلاوات؟

لا يمكن حجز تذاكر قطارات العلاوات أو الإضافية عبر الإنترنت بل من المحطات الرئيسية للقطارات، وذلك قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط.

استعدادات السكك الحديد لعيد الأضحى 2022

وتتخذ هيئة السكك الحديد استعدادتها لموسم عيد الأضحى الذي يسارع فيه الآلاف لحجز تذاكر السفر على خطوط السكة الحديد.

- تتيح الهيئة حجز تذاكر السفر على القطارات قبل موعد الرحلة بـ14 يومًا.

- يتم بيع التذاكر من خلال المنافذ الرسمية داخل المحطات أو التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الموبايل.

- لا يتم السماح للمواطن الواحد بحجز أكثر من 4 تذاكر في اليوم الواحد.

- يتم حجز التذاكر باستخدام الرقم القومي للمواطن.

- يتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لضبط من يبيع التذاكر في السوق السوداء، وتعمل الهيئة على توفير فرق لصيانة القطارات الإضافية وتجهزيها، وكذلك يتم الدفع بقطارات إضافية في أيام الذروة.

طرق حجز التذاكر إلكترونيا

ويأتي التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية، باسم «ENR» على أجهزة آيفون، كما يكون باسم «قطارات مصر حجز واستعلام»، على أجهزة الأندرويد.