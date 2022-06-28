عاجل.. مرتضى منصور يعلن رحيل بن شرقي عن الزمالك

الفجر الرياضي
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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نورهان سليم

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،  الموقف النهائي للدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "جلسنا مع بنشرقي أمس، وأخبرناه بأننا نريد تجديد تعاقده مع الزمالك، في جلسة جمعته مع أمير مرتضى".


وتابع: "أشرف بن شرقي أخبرنا بأنه لا يريد البقاء في مصر، وأنه يفضل الانتقال إلى قطر أو تركيا خلال الفترة المقبلة".

 

وأضاف: "نحن نحترم رغبة اللاعب، لأنه لم يماطل الزمالك في التجديد وكان رده واضح وصريح، بأنه يرغب في الرحيل عن الدوري المصري ".

 

وشدد مرتضى منصور: "نقبل يد بنشرقي ليستمر مع الزمالك، ونشكره على الفترة التي قضاها مع نادي الزمالك".

 

واختتم: "في النهاية بن شرقي لاعب محترف، وليس مصري، وكان لابد أن يرحل عن نادي الزمالك في يوم من الأيام ".
 

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