يلا شوت ŇÔŴ مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot | رابط ماتش الزمالك بث مباشر الآن LIVÈ

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الفجر الرياضي
الزمالك وسيراميكا
الزمالك وسيراميكا
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ركلة البداية في مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن مبارايات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز، ستبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2022، بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

 

ويتصدر الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المرتبة العاشرة برصيد 26 نقطة.

 


وتمتلك شبكة قنوات "On Time Sport"، حقوق بث وإذاعة مبارايات الدوري المصري الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة.


وترغب كتيبة الفارس الأبيض في مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، لحين انتهاء النادي الأهلي من مباراياته المؤجلة.
 

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