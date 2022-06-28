يلا شوت PLUS بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترا يلاشوت|| KORA LIVE مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر يوتيوب ZamaLek

يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في مهمة صعبة مساء اليوم الثلاثاء 28 يونيو، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.



وتنقل قناة " أون تايم سبورت 1 HD"، أحداث المواجهة بين الزمالك سيراميكا كليوباترا، باعتبارها المالك الحصري لحقوق بث مبارايات الدوري المصري الممتاز.



وتبدأ احداث مواجهة الزمالك وسيراميكا، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 28 - 6 - 2022، بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.



- تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمد طارق

خط الوسط: روقا، إمام عاشور، سيف جعفر

خط الهجوم: أشرف بن شرقى، سيف الدين الجزيرى، أحمد سيد زيزو.

