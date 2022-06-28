يلا شوت PLUS بث مباشر الزمالك وسيراميكا كليوباترا يلاشوت|| KORA LIVE مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر يوتيوب ZamaLek

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الفجر الرياضي
الزمالك بث مباشر
الزمالك بث مباشر
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يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في مهمة صعبة مساء اليوم الثلاثاء 28 يونيو، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.


وتنقل قناة " أون تايم سبورت 1 HD"، أحداث المواجهة بين الزمالك سيراميكا كليوباترا، باعتبارها المالك الحصري لحقوق بث مبارايات الدوري المصري الممتاز.

 


وتبدأ احداث مواجهة الزمالك وسيراميكا، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 28 - 6 - 2022، بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.


- تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا


حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمد طارق
خط الوسط: روقا، إمام عاشور، سيف جعفر
خط الهجوم: أشرف بن شرقى، سيف الدين الجزيرى، أحمد سيد زيزو.
 

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