أسعار الذهب اليوم 28-6-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية بعد تراجعها بضغط من هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية ليخسر جرام الذهب نحو 4 جنيهات، وجاءت الأسعار كما يلي:



أسعار الذهب اليوم





عيار 18 يسجل 860.5 جنيها.

عيار 21 يسجل 1004 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1147.5 جنيها.

الجنيه الذهب 8032 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا:



تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد أن شهدت ارتفاع فى أخر تعاملات الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وهو ما زاد من الاقبال علي المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.53% إلى 1842.53 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 1846.5 دولار للأونصة.

وعلي صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.3% إلى 21.49 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.34% إلى 926.8 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.67% إلى 1850.28 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب هامشيا، إذ أدى ضعف الدولار إلى دعم الطلب على السبائك.

زادت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف الاقتصادية، لكن الصراع المستمر للمعدن الأصفر مع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة رفعا قويا أبقاه على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي.