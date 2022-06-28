أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في الأسواق

الاقتصاد
اللحوم - ارشيفية
اللحوم - ارشيفية
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استقرت أسعار اللحوم بكافة أنواعها، في الأسواق اليوم حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.


أسعار اللحوم  اليوم في الأسواق

 

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.
 

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح لحوم برازيلية بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة من 90 إلى 85 جنيها.

وأضاف وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، ظهر اليوم (الأحد)، أن غرفة عمل مشكلة من الوزارة بالتعاون مع مديريات التموين بالمحافظات  ستقوم بتشكيل لجان لشن حملات رقابية على المستودعات والمنافذ التموينية والمخابز بجانب محطات البنزين والسولار والذين سيعملون بشكل طبيعي خلال عيد الأضحى.

وأعلن المصيلحي، عن أن تسعير اللحوم الضاني 130 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، مع تخفيض سعر اللحم البرازيلي المجمد من 90 إلى 85 جنيه للكيلو.


 

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