لقائدي السيارات.. خطوات التظلم على المخالفات إلكترونيا

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها الكرام بكافة المعلومات المتعلقة حول التظلم على المخالفات المرورية دون الذهاب إلى مقر النيابة، نوفر لكم رابط البوابة الإلكترونية واتباع التعليمات والخطوات.

ووفرت النيابة العامة، طريقة جديدة لقائدي السيارات يمكنهم التظلم على المخالفات في المنزل من خلال ربط موقعها الإلكتروني، لتخفيف الزحام وتجنب الاصابه بالأمراض.

خطوات التظلم على المخالفات إلكترونيا

ولسهولة التظلم على المخالفات المرورية في المنزل إلكترونيا دون الذهاب إلى مقر النيابة يمكنكم اتباع التالي:



1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة واتباع الخطوات.

2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

3- يقوم قائدي السيرات بكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة.

4- ثم الضغط على تفاصيل المخالفة.

5ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها.

7- تحديد سبب التظلم

8- ثم الضغط على «تظلم».

9- يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

10- تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة.

11- قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك.

12- ضغط على إرسال الطلب.

13- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به

14- قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.