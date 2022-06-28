اصنعي "صن بلوك" في المنزل بتكاليف بسيطة للحماية من أشعة الشمس

في الجو الحار وفي ظل ارتفع درجات الحرارة وأشعة الشمس الضارة التي تؤذي البشرة، نقدم لك في السطور التالية طريقة سهلة لصناع “صن بلوك” في المنزل بتكاليف بسيطة بدلا من شراء منتجات حماية البشرة بتكاليف باهظة الثمن.

اصنعي "صن بلوك" في المنزل بتكاليف بسيطة

طريقة الزيت وشمع العسل

المكونات:

كوب زيت زيتون أو زيت طبيعى آخر

28 جم من شمع العسل النقى

2 ملعقة من أكسيد الزنك بدرجة USP أو مسحوق ثاني أكسيد التيتانيوم من الصيدلية

زيت أساسي

وعاء زجاجى مقاوم للحرارة

ملعقة للتقليب

قفازات وماسك

الطريقة:

وضع الزيت الأساسي

يسكب الزيت الأساسي في قدر ويسخن على درجة نار متوسطة.

نضيف شمع العسل إلى القدر، ويجب أن يكون قطع صغيرة حتى يذوب بسرعة في الزيت.

إضافة المزيد من شمع العسل، للحصول عليه كثيفا وللحصول على مكون أخف ووزنا وأكثر نعومة، ويمكن إضافة القليل من شمع العسل.

يتم التقليب حتى يذوب شمع العسل في الزيت الساخن تمامًا

يجب ارتداء قفازات وقناع للوجه للحماية من الاتصال المباشر بمسحوق الأكسيد، ومن عدم استنشاقه.

يجب التأكد من أن القفازات مقاومة للحرارة ولن تذوب إذا تناثر عليها أي شيء من الزيت.

ملحوظة مهمة

استخدمي واقي الشمس لمدة 6 أشهر من تاريخ تصنيعة فقط، وفي حالة تجميدة يجب تقليبه جيدا قبل الاستخدام.

ضعي صن بلوك في درجة حرارة الغرفة قبل أن تضعيه على بشرتك.

عندما يبرد الخليط يقلب كل 5 إلى 10 دقائق للتأكد من أن مسحوق الأكسيد موزع بالتساوي.