نفط عُمان يرتفع 2.79 دولار للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر أغسطس / آب القادم، بواقع 2.79 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس / آب، سجل 113.05 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الاثنين، عند 110.26 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر / أيلول المقبل 108.12 دولار للبرميل، بارتفاع 1.79 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 106.33 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم أغسطس / آب القادم، بحلول الساعة 9:05 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.2 بالمائة؛ ليصل إلى 110.89 دولار للبرميل، رابحًا 1.32 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس / آب، بنسبة 1.32 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 116.57 دولار للبرميل، بمكاسب 1.48 دولار للبرميل عن مستواه السابق.

 

 

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