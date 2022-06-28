مؤشر Nikkei الياباني يرتفع بدعم من أسهم الطاقة





صعد المؤشر Nikkei الياباني وتجاوز مستوى 27 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية لأول مرة منذ أسبوعين اليوم الثلاثاء مدعومًا بارتفاع أسهم شركات الطاقة، وإن حدت الضبابية المرتبطة برفع أسعار الفائدة الأميركية من المكاسب.

وارتفع مؤشر Nikkei بـ 0.66% ليغلق عند 27049.47 نقطة مقتربا من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم. ويواصل المؤشر ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي.

وارتفع المؤشر Topix الأوسع نطاقًا 1.06% إلى 1907.38 نقطة.

وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر Nikkei وصعد 3.8% بعد ارتفاع أسعار النفط. ولم يسجل أي قطاع خسائر، لكن أسهم شركات المعادن الأساسية حققت أقل مكاسب وزاد مؤشر القطاع 0.31%.