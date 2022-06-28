وكالة Moody's تؤكد تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



أكدت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ 100 عام بعد تأكيد من أصحاب السندات بعدم تسلمهم لدفعات فوائد قدرها 100 مليون دولار.


وقالت وكالة Moody's إن أصحاب الديون السيادية الروسية لم يحصلوا على قسائم مدفوعات لسندات باليورو بقيمة 100 مليون دولار بحلول انقضاء فترة الإعفاء البالغة 30 يومًا، وهو ما تعتبره الوكالة تخلّفا عن السداد بموجب تعريفهم.


وقالت الوكالة في بيانها الصادر في وقت متأخر الاثنين "يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية".


 

Advertisements

الأكثر قراءة

الهلال بطلًا للدوري السعودي للمحترفين

عاجل.. اجتماع طارئ داخل نقابة المهن الموسيقية (تفاصيل)

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع الأخطبوط بديلًا لأبوجبل

عاجل.. السجن 15 عاما لـ 11 متهما في تنظيم كتائب حلوان

استدرجها لـ "شراء مزرعة".. مصادر تكشف ملابسات قتل المذيعة شيماء جمال

بقيادة سواريس.. تعرف على تشكيل جهاز الأهلي الجديد

عاجل.. فيفو تكشف حقيقة بدء تصنيع هواتفها في مصر

عاجل.. آخر تطورات مستقبل بدر بانون مع الأهلي