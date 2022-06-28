وكالة Moody's تؤكد تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية





أكدت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ 100 عام بعد تأكيد من أصحاب السندات بعدم تسلمهم لدفعات فوائد قدرها 100 مليون دولار.



وقالت وكالة Moody's إن أصحاب الديون السيادية الروسية لم يحصلوا على قسائم مدفوعات لسندات باليورو بقيمة 100 مليون دولار بحلول انقضاء فترة الإعفاء البالغة 30 يومًا، وهو ما تعتبره الوكالة تخلّفا عن السداد بموجب تعريفهم.



وقالت الوكالة في بيانها الصادر في وقت متأخر الاثنين "يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية".



