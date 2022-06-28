البابا تواضروس يهنئ فضيلة الإمام أحمد الطيب بعيد الأضحى

أقباط وكنائس
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، بعيد الأضحى المبارك.
وزار قداسة البابا صباح اليوم مقر مشيخة الأزهر الشريف، يرافقه وفد كنسي، وكان في استقبال قداسته، فضيلة الإمام الأكبر وقيادات المشيحة وجامعة الأزهر.


أعرب قداسة البابا عن تهنئته القلبية الخالصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لفضيلة الإمام الأكبر وجميع المصريين المسلمين السلام والخير وكل ما هو أفضل.

 

فرصة للتلاقي وتبادل مشاعر المحبة والأفكار


وأكد قداسته على أن مثل هذه المناسبات فرصة للتلاقي وتبادل مشاعر المحبة والأفكار البناءة لصالح الوطن. 


ومن جهته شكر الدكتور أحمد الطيب قداسة البابا معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على المحبة والأخوة المتأصلة بين كافة المصريين.

تكون الوفد الكنسي المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس بولس حليم رئيس قطاع التدريب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص رافائيل ثروت مدير تطوير البرامج بأسقفية الخدمات، والأستاذ جرجس صالح عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية.

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