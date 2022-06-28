"شاكر" يترأس الجمعية العمومية للمصرية لنقل الكهرباء لمناقشة مشروع الموازنة

إنعقدت صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن اعتماد تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/2023، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور محمد شاكر على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.

وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات اقليميًا وافريقيًا.

وأشاد الدكتور شاكر بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية.

هذا وقد استعرضت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريرًا اكدت فيه ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2022/2023 تتمثل فى:

الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال عام الموازنة 2022/2023 لتدعيم شبكة النقل متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الإستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 14،737 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

§ من المتوقع ان يرتفع الحمل القصى ليصل إلى 35503 ميجاوات بنسبة زيادة 5% قدرها 3603 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلى 31900 ميجاوات.



​وحول نسبة الفقد:

· من المستهدف انخفاض نسـبة الفقـد في الطـاقة من 3،99 % خلال عام 2020/2021 إلى 3.81% للعام المالى 2022/2023.

· وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلًا من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

مؤشرات الأداء الفنى

تبذل الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهودًا كبيرة فى سبيل التشغيل الأمثل والآمن لمنظومة الشبكة الكهربائية للوفاء بإحتياجات الطلب على الطاقة ومواجهة التطور المتوقع فى الأحمال مع الحفاظ على مستوى عالى من جودة التغذية، لذلك وتخطط الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع لزيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة والعالية بما يلبى كافة الإحتياجات المطلوبة لأغراض التنمية المختلفة على مستوى الدولة حيث:

· يسعى قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها مما أدى إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء الفنى حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 32060 كم بنسبة زيادة قدرها 3،14%، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م. ف. أ لتصبح 132269 بنسبة زيادة قدرها 17،88%.

وحول مشروعات الجهد العالى التى تم تنفيذها فقد تم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى من 7 ،65163 م. ف. أ لتصبح 69931 بنسبة زيادة قدرها 7،32%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى من 22770 كم لتصبح 23847،15 كم بنسبة قدرها 4،73 %، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وفى المجال التجارى:

· تهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 210،816 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2022/2023 بقيمة قدرها 157،778 مليار جنيه.

· تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 202،776 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2022/2023 بقيمة قدرها 173،785 مليار جنيه.

· وتستهدف الموازنة تحصيل نقدى من الإصدار والمتأخرات بقيمة 158،480 مليار جنيه بنسبة 91.2% من الإصدار والمتأخرات.

الموازنة الجارية:

· من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 178،193 مليارجنيه في 30/6/2023 والمتوقع 147،459 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل الفعلى 130،592 مليار جنيه في 30/6/2021.

· من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 172،437 مليار جنيه في 30/6/2023 والمتوقع 163،738 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل الفعلى 141،616 مليا رجنيه في 30/6/2021.

الموارد البشرية والتدريب:

· من المستهدف ان يصل عدد العاملين إلى 23968 ألف عامل فى 30/6/2023 بإنخفاض 909 عامل عن المتوقع فى 30/6/2023

· وتولى الشركة إهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة فى عام 2022/2023 لتدريب حوالى 1677 متدرب من العاملين بالشركة و220 متدرب من خارج الشركة ومن الشركات الشقيقة و100 متدرب من الدول العربية والأفريقية وكذلك تدريب 730 طالب تدريب صيفى من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوى الصناعى.

وحول نظم الرقابة والضبط الداخلى:

تولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إهتمامًا بالغًا بإحكام الرقابة الداخلية وفى سبيل ذلك تم تشكيل عدد من اللجان تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر تقوم لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الإحتياجات، لجنة العطال لجنة التظلمات، اللجنة المالية الإستشارية، لجنة مركزية لوسائل النقل والتفتيش المخزنى.