المصرية لنقل الكهرباء تستهدف رفع ايرادتها 20% خلال العام المالي القادم



اعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء،اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف رفع ايرادتها بنسبة 20% خلال موازنة العام المالي القادم 2022-2023 مقارنة بقيمة الايرادات المتوقع تحقيقها نهاية العام المال الجاري.

وأوضحت الموازنة العامة للشركة للعام المالي القادم بعد إعتمادها، تتوقع أن تبلغ إيراداتها 178،193 مليارجنيه في 30/6/2023 مقارنة باالمتوقع 147،459 مليار جنيه في نهاية 30/6/2022 مقابل الفعلى 130،592 مليار جنيه في 30/6/2021.

· واضافة من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 172،437 مليار جنيه في 30/6/2023 والمتوقع 163،738 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل الفعلى 141،616 مليا رجنيه في 30/6/2021.

واشارت الشركة إلى إنه ا تستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 23968 ألف عامل فى 30/6/2023 بإنخفاض 909 عامل عن المتوقع فى 30/6/.2023

كانت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء قد انعقدت صباح اليوم الجمعية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/2023،وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،.



أكد الدكتور محمد شاكر على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.



وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتمادًا على قدرات بشريه تكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.