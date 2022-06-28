أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار لكن زيادة عائدات السندات الأمريكية حدت من ارتفاعه في حين انصب اهتمام المستثمرين على منتدى مصرفيي البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1826.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة إلى 1827.30 دولار.


وجعل تراجع الدولار شراء الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى لكن ارتفاع العائدات على السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام حدت من الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
ووفقا لرويترز قال المحلل بيتر فيرتيج من كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش إنه إلى جانب تراجع الدولار، استفاد الذهب من المكاسب في أسواق السلع بشكل عام.


وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضمن مجموعة من مصرفيي البنوك المركزية الذين حضروا المنتدى السنوي في البرتغال.


وفي حين من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لأول مرة منذ 10 أعوام الشهر المقبل، قالت رئيسته كريستين لاجارد إن البنك سيتحرك بشكل تدريجي لكن مع خيار التصرف بحسم في حال حدوث أي تدهور في معدل التضخم في الأجل المتوسط.


وارتفعت كذلك أسعار الأسهم العالمية وزادت أسعار النفط على أمل تحسن الطلب من الصين.

 

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