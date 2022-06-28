المنوفي: استقرار السلع الغذائية وارتفاع البيض والسكر

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعات قياسية خلال الاسبوع الماضي، كما ارتفع سعر كيلو السكر، وبعض أنوع المياه الغازية الأندومي، وانخفض سعر الأرز ومن المتوقع مواصلته للهبوط خلال الايام المقبلة، فيما استقرت باقي السلع الغذائية الاخري عند نفس معدلاتها السعرية.



وحول الانخفاضات التي شهدها الأرز، أوضح المنوفي أن سعر الأرز السائب انخفض من 17 جنيها إلي 12 و14 جنيها للكيلو حسب الجودة ونسبة الكسر، وانخفض سعر الأرز المعبأ من 18 و20 جنيها إلي 14 و16 جنيها للكيلو، أي أن الكيلو تراجع بمتوسط 4 جنيهات.



وأشار إلي أن سبب الانخفاض يرجع إلى اقتراب دول المحصول الجديد الذي سيبدأ حصاده في شهر اغسطس المقبل، بالاضافة إلى وجود كميات كبيرة من الارز الشعير لدي التجار، وهذه الكميات تكفي الاستهلاك حتي شهر يناير المقبل.



وتوقع المنوفي أن يواصل الارز الانخفاض خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد دخول الكميات المستوردة التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بتحديد سعر توريد للارز مثل ما حدث مع القمح، وذلك لتشجيع الفلاحين وعدم ترك السوق لكبار التجار، اللذين يشترون المحصول بسعر منخفض من الفلاحين في وقت الموسم، ثم يبيعونه بأضعاف ثمنه بعد ذلك.



وأشار المنوفي إلي أن سعر السكر ارتفع من 13 إلى 14 جنيها للكيلو، وارتفعت سعر كرتونة البيض من 54 جنيها إلى 65 و68 جنيها بالمزرعة، لتباع للمستهلك باسعار تتراوح بين 70 و75 جنيها، وكذلك ارتفع سعر الاندومي من 3 إلى 4 جنيهات للعبوات الصغيرة ومن 4 الي5 جنيهات للعبوة الكبيرة، وارتعت اسعار الببسي "الهضبة" من 5 إلى 5.75 جنيها، وواصلت أسعار الزيوت الانخفاض عالميا لكنها لم تنعكس علي المستهلك ومازلت شركات الزيوت تبيع بنفس الاسعار المرتفعة.



واستقرت باقي اسعار السلع الغذائية الاخري مثل الالبان والبقوليات والجبن والدقيق والمكرونة ومصنعات اللحوم والعصائر والمشروبات والمياه المعدنية.



وأوضح المنوفي، في التقرير الاسبوعي للشعبة، أن سعر الدقيق سجل ما بين 12 الي13 جنيها للكيلو، وسعر الزيت (750 جرام) 28 جنيها، وكيس المكرونة 400 جرام سجل بين 6الي7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 إلى 16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 الي20 جنيها للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 إلى 10 جنيهات للربع كيلو، و35 الي40 جنيها للكيلو، وتراوحت الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيها للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 الي60 جنيها للكيلو، والجبنة التركي تراوحت بين 98 الي120 جنيها للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك) والشيدر تراوحت بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، والجبنة الجودة من 190 إلى 220 جنيها للكيلو، والجبن الملح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 الي60 جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكريمة بين 60 الي80 جنيها، وتراوحت القشطة بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو، والحلاوة السكرية تراوحت بين 40 الي60 جنيها، والعلب الصغيرة من 10 إلى 15 جنيها، والنصف كيلو من 20 إلى 25 جنيها، وتراوح سعر الزيتون بين 30 الي50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الجبن المثلثات من 5 إلى 22 جنيها.



وأشار المنوفي إلى أن اسعر السمنة الكيلو ونصف تراوحت بين 60 إلى 66 جنيها، وال750 جرام تراوحت بين 30 و33 جنيها، فيما تراوحت اسعار التونة بين 15 إلى 35جنيها، والسردين تراوح بين 12 الي15 جنيها، وتراوح البولوييف البرازيلي بين 50 إلى 60 جنيها، وتراوح سعر الهامبورجر والكفتة ال10 قطع بين 17.5 و50 جنيها.



ووفقا للمنوفي، تراوح سعر الشاي الربع كيلو بين 24 الي30 جنيها، وتراوح سعر البن بين 14 الي20 جنيها للعبوات الصغيرة، وتراوحت العصائر الصغيرة بين 3 الي5 جنيهات، وتراوح لتر العصائر بين 10 الي15 جنيها، وسجلت المياه الغازية 2 لتر 15 جنيها، واللتر الواحد 11 جنيها، وتراوحت اسعار المربي ال400 جرام بين 12 الي20 جنيها، وتراوح عسل النحل نصف كيلو بين 30 الي50 جنيها.



وقال المنوفي، ان متوسط الاسعار حسب الجودة التعبئة والتغليف واسم المنتج، ولفت النظر إلي أن الزيادات الاخيرة التي شهدها اسعار السلع أثرت سلبا علي التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الاسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شرائها.



وأكد المنوفي، أن التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من صالحه ان تنخفض الاسعار ليقوم ببيع اكبر كميات ممكنة من السلع، وشدد في الوقت نفسه على ان التاجر ليس له دخل في التسعير، وانما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط علي الشركات والمنتجين والموزعين.