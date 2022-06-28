تعرف على التخصصات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2022

يهتم عدد كبير من المواطنين لمعرفة التخصصات المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، إذ ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي موسع عن تفاصيل مسابقة المعلمين 2022.

وفيما يلي، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، التخصصات المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 ومواعيد التقديم، وهي كالتالي:-

التخصصات المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022

وكان الدكتور طارق شوقي، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد خلال الأيام الماضية، عن تفاصيل تعيين 30 ألف معلم في مسابقة وزارة التربية والتعليم، ومنها التخصصات المطلوبة والتي لها الأولوية في التعيين والتي جاءت كالآتي:

الأولوية للتعليم رياض الأطفال والمرحلة التعليم الأساسي، حيث أن الأولوية لخريجي الكليات الآتية:

خريجي الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

الحاصلين على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

خريجي كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

خريجي أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية:

تعليم أساسي.

ابتدائي.

معلم فصل.

الحاصلين على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

خريجي كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2022

ويمكن لمن تنطبق عليهم المؤهلات السابقة والشروط التقديم عبر رابط مسابقة المعلمين 2022، من خلال بوابة الوظائف الحكومية أو الدخول مباشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــا).

موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

ويمكن للراغبين في التقديم، الدخول على البوابة في الفترة ما بين السبت 2 يوليو القادم، حتى الأحد 24 من الشهر ذاته، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.