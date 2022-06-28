الآن NØW 1śt.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot | كورة لايف HD مباراة الزمالك اليوم 28-6-2022 هدف شيكابالا

بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا يلا شوت Yalla koRa|| ماتش الزمالك اليوم ضد سيراميكا الدوري المصري 2022 مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر، سنقدم لحضراتكم اليوم مشاهدة المباراة النارية والتي تجمع نادي الزمالك ونظيره نادي سيراميكا كليوباترا، في مباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون خلال منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، ويستقبل ستاد القاهرة الدولي هذه المباراة وهو الملعب الرسمي لنادي الزمالك هذا الموسم، والذي من خلاله يلعب الزمالك جميع المباريات التي على أرضه، كما إنه يمتميز الإستاد بأرضية ملعب ممتازة ومدرجات كثيرة تتخطى الـ50.000 متفرج، الزمالك وسيراميكا مباشر.

مباراة الزمالك وسيراميكا بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر، تمكن نادي الزمالك من الإنتصار في مباراته الأخيرة في الدوري والتي كانت أمام نادي البنك الأهلي في الجولة الثانية والعشرون في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وتمكن لاعبي الفريق بالعودة من الخسارة بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، وسجل اهداف المباراة، عاصم صلاح هدف البنك الاهلي الوحيد، وسجل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري ثنائية ضمنت ثلاث نقاط مباراة لصالح نادي الزمالك، ويسعى لاعبي الزمالك من الإنتصار في مباراة اليوم وحصد ثلاث نقاط المباراة، مباراة الزمالك مباشر.

مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر

الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر، يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في الدوري المصري برصيد ستة وعشرين نقطة حتى الآن، ويقدم نادي سيراميكا كليوباترا هذا الموسم مستوى جيد من خلال المباريات التي خاضها في الدوري حتى الآن، وتعادل الفريق في مباراته الأخيرة أمام نادي فاركو دون أهداف، ويعتبر المهاجم شادي حسين هو هداف الفريق في الدوري حتى الآن حيث إستطاع تسجل خمسة أهداف خلال هذا الموسم، ويمتلك أيضًا نادي سيراميكا بعض اللاعبين المميزين بجانب شادي حسين مثل باسم مرسي في خط الهجوم، ومحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق في خط الوسط، سيراميكا والزمالك مباشر.

الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر

الزمالك وسيراميكا بث مباشر الدوري المصري، يتنافس نادي الزمالك مع النادي الأهلي منافسة شرسة على تحقيق لقب الدوري لهذا العام، ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري حاليًا برصيد ثمانية وأربعين نقطة من خلال إثنين وعشرين مباراة خاضهم منذ بداية الدوري، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب فيريرا على عمر السعيد في مقدمة خط الهجوم في مباراة اليوم، وإستطاع عمر السعيد تسجيل ستة أهداف هذا الموسم، خلف أحمد سيد زيزو والذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 11 هدف حتى الآن، الزمالك ضد سيراميكا مباشر.

الزمالك وسيراميكا بث مباشر الدوري المصري

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 28-6-2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي

10:30 مساءًا بتوقيت السعودية

9:30 مساءًا بتوقيت مصر

8:30 مساءًا بتوقيت المغرب

8:30 مساءًا بتوقيت الجزائر

10:30 مساءًا بتوقيت فلسطين

11:30 مساءا بتوقيت الامارات

10:30 مساءًا بتوقيت الأردن

10:30 مساءًا بتوقيت سوريا

10:30 مساءًا بتوقيت لبنان

10:30 مساءًا بتوقيت العراق

9:30 مساءًا بتوقيت السودان

10:30 مساءًا بتوقيت اليمن

9:30 مساءًا بتوقيت ليبيا

8:30 مساءًا بتوقيت تونس

الزمالك ضد سيراميكا بث مباشر

انهى نادي الزمالك تدريباته بالامس إستعدادًا لهذه المباراة، وتدرب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية لإستخدامها في مباراة اليوم أمام سيراميكا، وتذاع مباراة اليوم عبر قناة ON Time Sport 1 بصوت المعلق الصاعد أمير محروس، والذي ينتظره الجمهور لمشاهدة أدائه وإبداعاته من خلال مباراة اليوم، ويلعب نادي الزمالك من اجل الإنتصار، ويذكر أن نادي الزمالك تفوق على سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور الأول بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب مصطفى فتحي لاعب نادي التعاون السعودي الحالي.

تلقت صفوف نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ضربة موجعة قبل مواجهة سيراميكا بسبب الغيابات الكثيرة داخل الفريق، ويعاني الزمالك من غياب عدد من لاعبيه المميزين خلال مواجهة سيراميكا، على رأسهم حازم إمام ومحمود علاء وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي بالإضافة إلى استبعاد طارق حامد ومحمد أبو جبل عن المباراة، كما ان أيضًا سيغيب النجم المغربي أشرف بن شرقي عن هذه المباراة، بعد عدة أخبار تقول أنه يريد الرحيل عن الزمالك والإحتراف خارج الدوري المصري.