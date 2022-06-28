يلا شوت zsc مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم 28-06-2022 yalla shoot رابط كورة لايف ماتش الزمالك kora plus

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وسيكون هذا اللقاء فرصة حقيقة للفريقين من أجل تعديل أوضاعهما وحصد نقاط الفوز والتي سوف تساهم على تعزيز مكانة ووضع الفائز في المراكز المتقدمة علاوة على ذلك ستكون المباراة في غاية القوة والندية لتقارب مستوى الفريقين وقدرتهما على تقديم الأفضل لتحقيق الانتصار.



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مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بث مباشر اليوم 28-06-2022 – الدوري المصري

